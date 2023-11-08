سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة: مصر حققت تقدماً كبيراً فى قطاع النقل

كتب سيد الخلفاوى

قدم كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، التهنئة عن المعرض TRANSMEA2023 في دورته الخامسة، والذي شهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم و الاتفاقيات، معربا عن شعوره بالفخر لانه يشاهد ممثلل لشركة نيرك اليوم في المعرض بعد ان قام في اغسطس الماضي بزيارة أرض المشروع.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض و المؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

واضاف انه في منتهي الفخر والسعاده، ان كوريا الجنوبية في تعاون كبير ورائع مصر الحكومة المصرية، مشيراً الي ان مصر تعد الأولوية في الشراكة المشتركة ،وفي هذه المساحه في قطاع توطين الصناعات.

واشار الي ان الشركة شركة هيونداي روتيم الكورية تتشارك مع مصر في مجال المترو ، وان الحكومة الكورية سوق تظل تساهم في تلك التنميه مع الأشقاء المصريين، وتابع: " احب ان اقدم الشكر للمصريين لقد حققتم تقدم رائع وطفرة كبيرة في عالم النقل الذكي ونتمني ان يكون هناك فرص جديدة و تعاون دائم بيننا".