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سامح شكرى يترأس وفد مصر المُشارك بمؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية فى غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:24 م
سامح شكرى يترأس وفد مصر المُشارك بمؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية فى غزة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس لرئاسة وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، نيابةً عن رئيس الجمهورية، والمُقرَّر انعقاده الخميس المقبل.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرَّر أن يُلقي الوزير شكري كلمة مصر أمام المؤتمر، والتي ستركز على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلاً عن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.






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الوضع الإنساني في غزة

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