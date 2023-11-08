زلزالان بقوة 7.1 و7.2 درجة يضربان بحر باندا قبالة شرق إندونيسيا

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية الإندونيسية بأنه لم يتم إصدار أي تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزالين بعدما شعر بهما المواطنون في بلدة سوملاكي في جزر تانيمبار.

ووفقا للوكالة الأندونيسية فقد وقع الزلزال الأول بقوة 7.1 درجة على عمق 19كم عند خط طول 129.75 شرقا و دائرة عرض 6.30 جنوبا، وأعقبه بدقيقة وقع زلزال آخر بقوة 7.2 درجة على عمق 10 كم عند خط طول 129.59 شرقا ودائرة عرض 6.33 جنوبا.

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.