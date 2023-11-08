اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس فلسطين: يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:17 م
رئيس فلسطين: يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، والإفراج عن أموال المقاصة كاملة، مُشددًا على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل هذه الأموال منقوصة. 


جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع رئيسي وزراء هولندا مارك روته، وأستراليا أنتوني البانيز، حيث أكد عباس، على وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية؛ من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته؛ وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، مؤكدًا على أنه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزةرئيس فلسطين: يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري

هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة. 







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