رئيس الهيئة العامة للاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية أهم أدوات جذب الاستثمار

كتب سيد الخلفاوى

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق النجاح في قطاع الاستثمار، وخطة الدولة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطه التنمية المستهدفة.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض و المؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف أن الهيئة تعمل على أكثر من محور الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفه مثل النقل، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة، واشار إلي ان الهيئة تعمل علي تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.

وأوضح أنه يتم استخدام أدوات مختلفه للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية ، كما تعد خريطه مصر الإستثمارية من الأدوات المهمة التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات علي موقع الهيئة والموقع الخاص بها.

وأضاف أن المستثمر يستطيع الدخول على موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفه جغرفيا و تخصصيا، ويتم التواصل مع الهيئة او مع الجهة التي طرحت المشروع، مشيراً إلى أن مهمة الهيئة تبسيط الإجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.

وأكد أن الهيئة تعمل مع جميع جهات الدولة تحت رعاية رئيس الوزراء، وطبقا قانون الاستثمار الذي نص على الموافقة الواحدة أو ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بداية العام ويتم وضع الأطر التنظيمية لها.

وأضاف أن الرخصة الذهبية هي الحصول على موفقه واحدة من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الأرض والمباني والبيئة والحماية المدنية وأى ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصة واحده تصدر مسبقا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقه للمستثمر، والذي يوقع علي تعهدات وفقا للخطة التنفيذية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بمتابعة الرخصة عند إصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، للتسهيل على المستثمر، موضحا أن دور الهيئة مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر بداية من الإنشاء، حتي التشغيل لمواجهة أى صعوبة في التعامل مع الجهات المختلفة.

وأكد أن من ضمن أدوار للهيئة إدارة وحده لإدارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنية بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم افكارهم بهدف التنميه والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.

وأضاف أن الهيئة معنيه بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسوية لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه إذا لم تحل المشاكل تصعد إلى لجنه تابعة لمجلس الوزراء، وإذا استمر عدم الحل، تصعد الي لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطه كبيرة واحكامها ملزمه مثل الاحكام القضائية، وتم عرض 2000 ملف تقريبا علي تلك اللجنه، تم مناقشة 75% حتي الان من تلك الملفات، 70% منها كانت احكامها لصالح المستثمرين.

واضاف ان هناك العديد من الحوافز الاستثمارية ابرزها رد ٥٠ ٪ من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة ( أ) مقل المحافظات الحدودية و العاصمة الادارية المنطقه الاقتصاديه لقناة السويس و المثلث للذهبي و الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال اعفاء ضريبي للمشروعات علي ٧ سنوات.، مشيراً الي ان باقي المناطق تحصل علي رد ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية، من خلال اعفاء ضريبي علي ٧ سنوات.