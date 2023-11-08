اليوم السابع
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خطوة بخطوة.. كيفية التقديم إلكترونيا لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 2023

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:30 م
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم إلكترونيا لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 2023 هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد إسماعيل

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تستمر هيئة قضايا الدولة في فتح باب سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد  لتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، حتي 16 نوفمبر الجاري، وبدات مرحلة سحب الملفات 4 نوفمبر الجارى. 
 
 
ويقدم اليوم السابع خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:- 
 
-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.
 
- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.
 
- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.
 
- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.
 
- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.
 
- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.
 
- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.
 
- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.
 
وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها. 
 
 






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