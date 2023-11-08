خطوات بسيطة تساعدك على علاج نحافة طفلك.. جربى الشوربة

كتبت مروة محمود الياس

النحافة عند الأطفال مشكلة شائعة، فالطفل فى السن الصغير قد يضطرب طعامه ووزنه نتيجة عدم تناوله حصصه الغذائية اليومية الكافية التى تعزز من وزنه ونشاطه وحيويته، ولذا على كل أم أن تعى أهمية البحث وراء طبيعة وزن الطفل، وما إذا كان يعانى نحافة أو سمنة، وفى الحالتين يحتاج إلى ضبط وتنظيم لطبيعة نظامه الغذائى، هذا ما أكدت عليه الدكتورة داليا بهجت، أخصائى التغذية العلاجية طب عين شمس.

وتابعت اخصائى التغذية حديثها مؤكدة على أن الطفل النحيف هو الذى يعانى من ضعف وزنه مقارنه بطوله، ومقارنة بأقرانه فى نفس العمر، ويظهر عليه التعب والضعف ولا يتناول وجباته كاملة، وغالبا لا يشعر بالجوع ولا يطلب الطعام مثل باقى الأطفال.

وأشارت دكتورة داليا إلى أهمية تنظيم النظام الغذائى لهذا الطفل بعدة حيل وجعله أكثر إقبالا على تناول الطعام، منها جعله يتناول "الحساء" أو "الشوربة" فهذا الطفل النحيف لا يقبل على الطعام ولكنه سوف يقبل على الطعام السهل كالشوربة.

لذا تنصح بهجت بضرورة تقديم الأم للطفل كوب أو طبق صغير من الشوربة الغنية بالعناصر الغذائية كل ساعة أو ساعتين على الأكثر، حتى وإن لم يكن يشعر بالجوع، واذا شعر الطفل بالملل تقدم الأم له مشروبات طبيعية بالتبادل مع الشوربة.

ومن أفضل أنواع الشوربات التى يمكن تقديمها للطفل النحيف، شوربة الدجاج ، شوربة الكريمة مع الدجاج، شوربة اللحم، شوربة الخضار، شوربة لسان العصفور أو شوربة العدس المغذية للغاية، أما عن العصائر فيمكن تناول مخفوق اللبن والموز والعسل، أو البلح واللبن، أو عصير المانجو، او الفراولة باللبن ، أو عصائر الفاكهة المتنوعة المفيدة والمغذية التى تساعد على زيادة وزن الطفل.