اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جنوب أفريقيا تطرح خطة لوقف الحرب فى غزة تتضمن نشر قوات أممية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 07:00 ص
جنوب أفريقيا تطرح خطة لوقف الحرب فى غزة تتضمن نشر قوات أممية العدوان الإسرائيلى على غزة - أرشيفية
وكالات

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طرحت جمهورية جنوب إفريقيا خطتها الخاصة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقدمها وزير خارجية البلاد ناليدى باندور خلال خطاب ألقاه أمام برلمان البلاد.

وقال باندورا: "يجب علينا الدعوة للقيام بإجراءات ملموسة لوضع حد للمعاناة، أولا وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ثانيا فتح الممرات الإنسانية للمساعدات".

وبالإضافة إلى ذلك، أكد وزير خارجية جنوب إفريقيا على ضرورة قيام أطراف النزاع بضبط النفس والإفراج عن جميع السجناء المدنيين.

وفقا لباندورا، يجب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ويجب على فلسطين وإسرائيل استئناف الحوار.

كما أكد على ضرورة نشر قوة الرد السريع التابعة للأمم المتحدة في فلسطين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.







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