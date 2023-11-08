جامعة عين شمس تطلق نظاما إلكترونيا جديدا لاستلام الرسائل العلمية

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، يعلن الدكتور إسلام حجازى المدير التنفيذى لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق نظام إلكترونى لاستلام الرسائل من خلال موقع مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونى على الرابط التالي: https://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/24

وأوضح الدكتور إسلام حجازى أن هذا النظام سيسهل على الباحثين تسليم الرسائل العلمية التى تم مناقشتها فى مختلف الجامعات، ليتمكن موظفو المركز من إضافتها إلى الرسائل العلمية الموجودة فى نظام شمس للرسائل العلمية.