تفشى بق الفراش في كوريا الجنوبية يثير القلق في وسائل الموصلات ودور السينما

كتبت أمل علام

تعمل السلطات في كوريا الجنوبية على احتواء تفشي بق الفراش الذي أثار القلق في جميع أنحاء البلاد، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 17 حالة تفشي للمرض في العاصمة سيول ومدينتي بوسان وإنتشون اعتبارًا من 5 نوفمبر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ولك وفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

وخصصت سيول مبلغ (383 ألف دولار؛ 310 ألف جنيه إسترليني) وأنشأت فريق استجابة للتعامل مع بق الفراش، وكانت الحشرات الماصة للدماء أيضًا مصدرًا حديثًا للقلق العام في فرنسا والمملكة المتحدة ، تم الإبلاغ عن تفشي بق الفراش في كوريا الجنوبية في سبتمبر، في إحدى جامعات مدينة دايجو في الجنوب الغربي، وتم الإبلاغ عنهم لاحقًا في أماكن إقامة سياحية وساونا عامة، ويبتعد بعض الكوريين الجنوبيين عن دور السينما ووسائل النقل العام خوفا من بق الفراش، تكافح الفنادق للتغلب على بق الفراش مع تزايد تفشي المرض.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز، إنه قبل تفشي المرض مؤخرًا، كان يُعتقد أن كوريا الجنوبية قد قضت على بق الفراش بعد حملة إبادة وطنية في الستينيات، على الرغم من أن بق الفراش لا ينقل المرض، إلا أن لدغاته يمكن أن تسبب حكة شديدة، يمكن أن يسبب الخدش لتخفيف الحكة جروحًا قد تؤدي إلى التهابات أو تندب.

وأضاف الموقع، إنه من المعروف أيضًا أن الآفات عديمة الأجنحة، والتي غالبًا ما تتجمع بالقرب من الأسرة أو في الشقوق، يمكن لأولئك الذين يعيشون مع بق الفراش أن يشعروا بعدم الارتياح أو الإحراج أو حتى الخوف من النوم.

وتقول التقارير المحلية إن الناس في سيول يتدفقون على مراكز الصحة العامة، ويطلبون فحص لدغات الحشرات ويطلبون المشورة بشأن التدابير التي ينبغي عليهم اتخاذها، ومن المقرر أن تقوم حكومة مدينة سيول بتفتيش حوالي 3200 منشأة عامة، بما في ذلك الفنادق والحمامات، لتقييم ظروفها الصحية، وستجتمع الحكومة أيضًا مع خبراء من القطاع الخاص لمناقشة أفضل الممارسات في مكافحة بق الفراش.

وذكرت تقارير محلية، أن سيئول تخطط لتسخين المقاعد المصنوعة من القماش في مترو الأنفاق في جميع أنحاء المدينة بشكل منتظم واستبدال المقاعد المصنوعة من القماش بمواد أخرى.

أفادت صحيفة "جونج أنج ديلي" اليومية الوطنية الكورية الجنوبية أن التوصيات الأخيرة للسلطات باستخدام أنواع معينة من المبيدات الحشرية ضد بق الفراش أثارت جدلاً حيث اعتبرتها الدراسات الحديثة غير فعالة.