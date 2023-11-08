تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج للموسم الجديد.. فيديو

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024، اعتبارا من السبت المقبل حتى الخميس الموافق 16/11/2023، على النحو التالى:
يبرز فيديو جراف مواعيد إجراء قرعة الحج، حيث جاءت كالآتى:
السبت الموافق 11/11/2023
▪تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).
الأحد الموافق 12/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).
الإثنين الموافق 13/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).
الثلاثاء الموافق 14/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).
الأربعاء الموافق 15/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).
الخميس الموافق 16/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).
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