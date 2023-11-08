اليوم السابع
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تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج للموسم الجديد.. فيديو

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:47 م
تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج للموسم الجديد.. فيديو بيت الله الحرام
كتب محمود عبد الراضي

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 أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024، اعتبارا من السبت المقبل حتى الخميس الموافق 16/11/2023، على النحو التالى:

يبرز فيديو جراف مواعيد إجراء قرعة الحج، حيث جاءت كالآتى: 

السبت الموافق 11/11/2023

▪تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين الموافق 13/11/2023

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم). 

الأربعاء الموافق 15/11/2023

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر). 

الخميس الموافق 16/11/2023

▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).







حج

حجاج

قرعة الحج

مواعيد اجراء قرعة الحج




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