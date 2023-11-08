تصنيع إطارات السيارات الملاكى محليا يوفر مليارى جنيه استوردتها مصر عام 2022

كتب: مدحت عادل

حازت صناعة الإطارات مؤخرا على أولوية الدولة، في ضوء التوجه الداعم لتوطين المنتجات المحلية لتدبير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة على البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الدولية الاستثنائية الحالية، فضلا عن توفير مزيدا من فرص العمل للشباب.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن واردات مصر من الإطارات الخاصة بسيارات الركوب فقط سجلت ارتفاعا كبيرا في عام 2022، حيث بلغت نحو ملياري و437 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى ديسمبر.

وتشير البيانات إلى أن واردات الإطارات توزعت بين عدة دول ولكن كان أعلاها تركيا وكانت الواردات المصرية منها بقيمة 399 مليون و247 ألف جنيه، يليها تايلاند وبلغت الواردات المصرية منها نحو 369 مليون جنيه، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 277 مليون جنيه، والصين بقيمة 135 مليون جنيه وإندونيسيا بقيمة 128 مليون جنيه.

وأعلن نائب رئيس هيئة الاستثمار منح مصنع "بيراميدز" الموافقة على الطلبات المقدمة من صاحب المصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي، على أن يبدأ لإنتاج قريبا.

واستعرض محافظ بورسعيد جهود تطوير عدد من المصانع القائمة بالمحافظة، من بينها مصنع "بيراميدز" للإطارات، موضحا في هذا الصدد الموقف الحالي للمصنع، من خلال لجنة تم تشكيلها ممثلة من الجهات المعنية لهذا الغرض، وأن المصنع يمتلك الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التي تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى حوالى 3.2 مليون إطار سنوياً تمثل 90% من السوق المحلية حالياً، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، كما تحدث المحافظ عن نسبة المكون الصناعي المصري في المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكى قريبا.