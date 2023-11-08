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بيطرى الجيزة: إطلاق قافلة علاجية مجانية توعوية لخدمة المربين فى البدرشين

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:24 م
بيطرى الجيزة: إطلاق قافلة علاجية مجانية توعوية لخدمة المربين فى البدرشين مديرية الطب البيطري بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة بيطرية علاجية مجانية توعوية بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث، وذلك ضمن المشروع البحثي التابع للمركز.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة بمشاركة أطباء المديرية والإدارة البيطرية بالبدرشين، وبحضور الدكتور أحمد جعفر الباحث الأول بالمشروع، عن علاج وكشف للأمراض الباطنية لعدد 44 رأس من الأبقار، و10 رؤوس من الجاموس، و280 رأس من الأغنام، و150 رأس من الماعز، و2 من الفرس، و15 رأس من الحمير، و2 من الجمال، و1 من الكلاب)، وذلك بإجمالي 404 حالة.

وشهدت القافلة رش 2500 حيوان للطفيليات الخارجية، وعلاج الأمراض التناسلية لعدد 5 رؤوس من الأبقار والجاموس، و5 رؤوس من الماعز والأغنام بإجمالي 10 رؤوس، وعلاج الدواجن لعدد 1254 من الدجاج و400 من البط، و250 من الحمام بإجمالي 1924 طائر، كما تم تنظيم ندوات للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية والتأمين الصحي على الماشية.







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الطب البيطري بالجيزة

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