بايدن يبلغ نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار للإفراج عن الأسرى ومخاوف من سيناريو 2014

كتبت: نهال أبو السعود

كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية على الموافقة على وقف إطلاق النار 3 أيام للسماح بتحقيق تقدم في إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.

وقال مسئول أمريكي أنه وفقًا للاقتراح الذى تتم مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، ستقوم فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح 10-15 رهينة واستخدام فترة التوقف لمدة ثلاثة أيام للتحقق من هويات جميع الرهائن وتقديم قائمة بأسماء الاسرى.

وقال مصدر لـ"اكسيوس" إن نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا يثق في نوايا فصائل المقاومة الفلسطينية ولا يعتقد أنهم سيوافقون على صفقة بشأن الأسرى، وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن تل ابيب قد تفقد الدعم الدولي الحالي الذي تتمتع به للعملية إذا توقف القتال لمدة ثلاثة أيام.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس إن جزءًا من تحفظ نتنياهو يرجع إلى أن فصائل المقاومة هاجمت مجموعة من الجنود الإسرائيليين، واختطفت واحدًا منهم، وقتلت عدة آخرين خلال هدنة إنسانية خلال حرب عام 2014 ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين يوم الجمعة إن الطبيعة غير المباشرة والمعقدة لمفاوضات الرهائن جعلت من الصعب إحراز تقدم في المحادثات.

وأشار التقرير إلى أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز موجود في الشرق الأوسط هذا الأسبوع وجزء من تركيزه هو إطلاق سراح الرهائن. وأجرى محادثات في إسرائيل.

وبعد لقائه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تل أبيب يوم الجمعة، رفض نتنياهو طلب الولايات المتحدة بهدنة إنسانية وقال إن إسرائيل لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو لا يعتقد أن هناك حاجة إلى فترة زمنية كبيرة من وقف إطلاق النار للإفراج عن هذا العدد الصغير من الأسرى.