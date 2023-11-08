انقطاع خدمة الانترنت عن 10 ملايين مواطن في أستراليا

وقالت شركة "اوبتوس" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إنها حددت الانقطاع نحو الساعة 4:05 صباحا بتوقيت مدينة "سيدني". وبعد مرور أكثر من سبع ساعات، لا تزال المشاكل واسعة النطاق تؤثر على الشبكة.

ومن جانبها، قالت "كيلي باير روزمارين" المديرة التنفيذية للشركة إنه ليس هناك ما يشير إلى أن الانقطاع كان نتيجة اختراق أو هجوم إلكتروني.