انقسام الأمريكيين حول القصف الإسرائيلى فى غزة.. استطلاع: 40% يرونه مبالغا فيه

كتبت: نهال أبو السعود

يميل الأمريكيون لوصف إسرائيل بالحليف الذى يشارك الولايات المتحدة القيم نفسها منذ الهجوم المباغت الذى شنته فصائل المقاومة على قوات الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي، لكنهم منقسمون حول الرد الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة اسوشيتد برس

وكشف الاستطلاع، عن شكوك بين الديمقراطيين تجاه إسرائيل، الأمر الذي قد يمثل تحديا للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محاولته فرض توازن بين توفير الدعم للدفاع عن البلاد والأولويات المتغيرة لحزبه.

قالت كارولين رييس وهى ديمقراطية تبلغ من العمر 36 عام من نيويورك: "الوضع معقد.. انا لن ادعي اني افهم طبيعة العلاقة المعقدة والغير مفهومة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.. والنتيجة، وفقا للاستطلاع صورة مشوشة إلى حد ما لا تقدم سوى القليل من الخيارات للبيت الأبيض الذي يتابع الرأي العام مع اقتراب موسم الانتخابات".

في استطلاع اجري في أغسطس، وصف 32% فقط من الأمريكيين إسرائيل كحليف يشارك الولايات المتحدة القيم والمصالح نفسها لكن هذا الرقم ارتفع الى 44% في الاستطلاع الأخير الذي اجري بعد 7 أكتوبر الماضي، وقال 36% فقط انه ممن المهم أو من المهم جدا تزويد إسرائيل بالدعم العسكر في حربها في غزة.

وقال 40% من الامريكية ان إسرائيل ذهبت بعيدا جدا او بالغت في ردها العسكري على فصائل المقاومة في القطاع بعد ان أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة اكثر من 10 آلاف شهيد بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع.

قالت رييس: "عندما سمعت بالأرقام لم اصدقها.. انه رقم غير معقول .. 4 آلاف طفل تم قتله في غزة كما أعلنت وزارة الصحة هناك.. انه كثير جدا .. هذا هو المدى البعيد للغاية "

ووفقا للوكالة، هذا الشعور كان أكثر شيوعا بين الديمقراطيين، حيث يرى 58 % منهم أن الهجوم المضاد الإسرائيلي مبالغ فيه وبشكل عام، يرى 38 % من الأميركيين إن رد فعل إسرائيل كان صحيحا، فيما قال 18 % إنه لم يكن مبالغا فيه.