انطلاق زيارات جودة التعليم للمؤسسات التعليمية للعام الدراسى 2023 - 2024

كتب محمود طه حسين

صرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة العليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأن الهيئة بدأت أكبر حركة زيارات لاعتماد المؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات مصر بالاستعانة ب 3000 مراجع خارجي.

وأضاف عشماوي بان الهيئة ستقوم بزيارة ما يقرب من 600 مدرسة موزعة على محافظات مصر في كافة المراحل التعليمية، كما تقوم الهيئة بإجراء زيارات اعتماد للكليات والبرامج المتقدمة بـ 30 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا. وعلى مستوي التعليم الأزهري ستقوم الهيئة بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد وتجديد اعتماد 3 كليات، و5 برامج بكليات جامعة الازهر، كما سيتم زيارة ما يقرب من 220 معهد أزهري على مستوي محافظات مصر.

وأكد عشماوي بان الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف تسعي إلى مضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد للوصول إلى مجتمع تعليمي قائم بأكمله على معايير الجودة العالمية للارتقاء بمخرجات التعليم المصري في كافة مراحله.