انخفاض بالحرارة غدا وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.