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"الوطنية للإعلام" تعقد الاجتماع الأول للجنة رصد الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:33 م
"الوطنية للإعلام" تعقد الاجتماع الأول للجنة رصد الانتخابات الرئاسية
كتب محمد السيد الشاذلى

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عقدت لجنة الرصد والمتابعة بالهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعها الأول والتي أصدر حسين زين  رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بتشكيلها لرصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والاعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، لتقوم برصد ومتابعة التغطيات الإعلامية للانتخابات بقنوات وشبكات الهيئة والمواقع والمنصات الاليكترونية التابعة لها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ والضوابط الإعلامية الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .

واستعرضت اللجنة المهام المكلفة بها ومناقشة كيفية تنفيذ خطة معايير وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، كما تابعت اللجنة تقارير تنفيذ شبكات وقنوات الوطنية للإعلام التغطية الإعلامية طبقا لخطة الهيئة المتكاملة لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك اعتبارا من 25 سبتمبر 2023 وحتى اليوم.

وقال إسماعيل الششتاوي رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت اليوم أعمالها لوضع الترتيبات والمهام والخطوط الرئيسية لعملها، مؤكداً أن اللجنة ستعمل بشكل مهني وحيادي ووفق المبادئ والمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن كافة التقارير التى سيتم إعدادها عن التغطيات الإعلامية ستتمتع بالنزاهة والشفافية.

وأضاف الششتاوي أن اللجنة تضم فى عضويتها خبراء وأكاديميين وإعلاميين ورؤساء القطاعات الإذاعية والتليفزيونية بالوطنية للإعلام ، كما تضم فى عضويتها رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و ممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق المرأة.

 

 







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