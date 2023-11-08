المشدد 15 سنة لـ 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالصف

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة القتل العمد لشخص والشروع في قتل نجله بمركز الصف.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 17804 لسنة 2017 جنايات الصف أن المتهم "م . ش" - 17 سنة - عامل مقيم الصف بالجيزة، "ص .ص" يعمل سمكري - 18 سنة - مقيم الصف بالجيزة، "ع .ص"،"ص . ع"،"م .ص"، "ص ص"، "ح .ع"، في يوم في 26 سبتمبر2017، قتلوا المجني عليه "ر.م" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

كما شرعو في قتل المجنى عليه "ح.ر" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله و ذلك لخلافات سابقة فيما بين العائلتين.

كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو أحراز هم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان - موضوع الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.