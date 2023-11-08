المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين والشابو بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة المنشاة، عندما وردت، مفادها قيام المتهم، بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات وتبين أن المتهم ضبط وبحوزته عددا من لفافات الهيروين وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.