الكويت بالأمم المتحدة: إسرائيل تتعمد انتهاج العقاب الجماعى بارتكاب جرائم حرب

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قالت دولة الكويت إن الكيان الإسرائيلي المحتل يتعمد انتهاج منهج العقاب الجماعي ويرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وهو في انتهاك مستمر ومتعمد لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال السكرتير الثاني فهد العجمي عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة - أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأربعاء/- إن ما بتنا نشهده اليوم ما هو إلا إبادة جماعية حية يقف أمامها العالم كحال المتفرج، مشيرا إلى أن هذا الكيان الجبان لا يفرق بين رضيع وطفل وامرأة ولا شيخ كبير .

ورأى أن لغة الأرقام لا يمكن طمسها من قبل الإعلام المضلل والمخزي للكيان المحتل فمنذ العام 2015 وحتى العام 2022 تبنت الجمعية العامة 140 قرارا يدين الكيان الإسرائيلي المحتل وفي الوقت ذاته لم يكن هناك قرار واحد يدين دولة فلسطين الشقيقة.

وتابع الملحق الدبلوماسي دائما ما نسمع بمصطلح التعايش السلمي وأن حل الدولتين هو السبيل والحل الأوحد ولم يعترض الأشقاء في فلسطين على ذلك، مؤكدا أنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك وسعوا كل السعي في الوصول إلى سلام ولكن تعنت وتكبر وغدر الجانب الآخر حال دون ذلك .