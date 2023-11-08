القاهرة الإخبارية: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يصل معبر رفح

كتب سمير حسنى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوصول فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى معبر رفح.

كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ، أكد ضرورة إنهاء العنف في غزة.

وقال تورك في تصريحات صحفية، إن زيارته تأتي لمصر بعد شهر على مرور الحرب في غزة، لافتا إلى أنه سوف يقوم بزيارة معبر رفح للوقوف على دخول المساعدات.

وأشار إلى أنه من المقرر زيارة المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل، لزيادة الجهود الإنسانية لوقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.