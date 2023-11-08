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القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجارات بمحيط العاصمة السورية دمشق

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:45 م
القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجارات بمحيط العاصمة السورية دمشق سوريا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوى انفجارات بمحيط العاصمة السورية دمشق .

وفى وقت سابق هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية، اليوم الأربعاء.

 
ويأتى الهجوم في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.
وكانت انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء اليوم الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.






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