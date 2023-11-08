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القاهرة الإخبارية: إيطاليا تعلن إرسال مستشفى عائم إلى سواحل غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:36 م
القاهرة الإخبارية: إيطاليا تعلن إرسال مستشفى عائم إلى سواحل غزة القصف الإسرائيلى على غزة
كتب سمير حسنى

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أعلن جويدو كروزيتو وزير الدفاع الإيطالى، أن بلاده بصدد إرسال مستشفى عائم بطاقم مكون من 170 فردا إلى سواحل غزة، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أكد وضوح الموقف الفلسطيني حيال الأحداث الراهنة في قطاع غزة، موضحا أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل ودائم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورفض الهباش في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، كافة المقترحات والخطط الدولية والغربية التي تتحدث عن مستقبل قطاع غزة من دون التطرق إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدا أهمية وضع حلول عاجلة لوقف العدوان في كافة الأراضي الفلسطينية التي تعد وحدة واحدة لا تتجزأ عن البلاد.

وشدد الهباش على مسؤولية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية عن كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة، مستنكرا في الوقت نفسه كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يتم من خلال بوابة واحدة هي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال بشكل دائم وكامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة التي لا تتجزأ وعاصمتها القدس.







غزة

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العدوان على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة

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دعم فلسطين



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