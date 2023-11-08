الطب البيطرى: تحصين 106 آلاف و808 رؤوس ماشية ضد طاعون المجترات بالشرقية

كتبت أسماء نصار

‫أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه تم الاتتهاء من تحصين 106 آلاف و808 رؤوس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 2188 حيوان.

وتواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الأغنام والماعز" أعمالها تحت رعاية الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

قالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة إن الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية تحت اشراف مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بكافة أنحاء الجمهورية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة مديرية الأمن والمحليات و مديرية الأوقاف والمسؤولين عن الكنائس والعمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائى.