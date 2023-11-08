الرقابة المالية: 49.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح خلال شهر أغسطس

كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت 49.8 مليار جنيه خلال شهر أغسطس، موزعة بين 21.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و599 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7 مليار جنيه

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.7 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.6 مليار جنيه.