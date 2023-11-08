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الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تبرز رموز المرشحين بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:19 م
الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تبرز رموز المرشحين بانتخابات الرئاسة رموز المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024
محمد الجالى - هند مختار

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نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.
 
والقائمة النهائية هي: 
-المرشح/ عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي (رمز نجمة).
-المرشح/ محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز شمس).
-المرشح/ عبدالسند حسن محمد يمامه وشهرته عبدالسند يمامه (رمز نخلة).
 -المرشح/ حازم محمد سليمان محمد عمر (رمز سلم).
 
رموز المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024
رموز المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024
 






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