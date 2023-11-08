الجناح المصرى ببورصة لندن للسياحة يفتح أبوابه أمام الزوار لليوم الثالث على التوالى

كتب محمد أسعد

لليوم الثالث على التوالي يفتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) أبوابه أمام الجمهور.

وانطلقت فعاليات بورصة لندن في دورتها 44 أمس الأول لتستمر في الفترة ما بين 6 إلى 8 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن، حيث افتتح، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض، ويعقد مجموعة كبيرة من اللقاءات المهنية التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.

وتبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك 650 متر مربع، بالإضافة الى دور علوي 140 متر مربع، ويشارك فيه 62 جناحا تضم 27 شركة سياحية و32 فندقا وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

وجاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني حديث الشكل به بعض اللمسات من المتحف المصري الكبير، ويوجد به شاشات كبيرة لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور، وغرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار.

وخُصص مكان بالجناح للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية، كما تم تخصيص مكان بالجناح مصنوع على الطراز الأسواني النوبي لعرض منتجات التراث النوبي بأسوان منها منتجات الحرف اليدوية والتوابل المختلفة، كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري، هدايا تذكارية مصممة على الطراز الأسواني.

كما تم تنفيذ بالجناح العديد من الأنشطة المصاحبة والتفاعلية حيث تم الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري لكتابة أسماء زائرين الجناح المصري باللغة الهيروغليفية علي ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، كما توجد فرقة موسيقية وعازفة للهارب.

وقامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ أنشطة دعائية بالعاصمة لندن للترويج للمقاصد السياحية المصرية على هامش هذا المعرض.