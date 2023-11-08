اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنك المركزى الروسى يحذر من تداعيات عالمية حال مصادرة الأصول الروسية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:51 م
البنك المركزى الروسى يحذر من تداعيات عالمية حال مصادرة الأصول الروسية البنك المركز الروسى
أ ش أ

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حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة؛ ستكون لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي ككل.

وأضافت نابيولينا - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لن يتم إرجاع الأصول الروسية المجمدة، إلا بعد أن تعوض موسكو عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وطمأنت المسؤولة، الأسواق حول احتمال فرض عقوبات على بورصة موسكو، وقالت للصحفيين خلال مشاركتها في منتدى فينوبوليس حول التقنيات المالية المبتكر، إن "المركزي الروسي يقوم بتقييم مخاطر العقوبات المفروضة على بورصة موسكو ويعرف ما يجب فعله في حال فرضها".

ولفتت إلى أن بورصة موسكو لديها أنواع مختلفة من التداول وليس فقط تلك المرتبطة بالأدوات الأجنبية.

وعن فرض عقوبات على بورصة سان بطرسبورج، أفادت نابيولينا بأن نحو 80% من إجمالي حجم الأوراق المالية الأجنبية في بورصة سان بطرسبورج تتركز في أيدي مستثمرين مؤهلين.

 







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روسيا

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اوكرانيا




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