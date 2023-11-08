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رغم استقرار الأحوال الجوية..

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تصل لحد الضباب حتى نهاية الأسبوع

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:19 م
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تصل لحد الضباب حتى نهاية الأسبوع شبورة كثيفة - ارشيفية
كتب محمود راغب

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رغم الاستقرار فى الأحوال الجوية الذى تشهده البلاد فى هذه الأيام تظهر الشبورة المائية الكثيفة غلى الطرق لتصبح هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس خلال هذه الأيام والتى قد تصل إلى الضباب أحيانا .
 
وكشفت خريطة الظواهر الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حتى نهاية الأسبوع ، شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ،  كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين ، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من أقصى جنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
 
 
 
 






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