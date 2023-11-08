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اعرف لجنتك الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بـ 5 طرق

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:06 م
اعرف لجنتك الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بـ 5 طرق المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، 5 وسائل للاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
 
وقالت الهيئة أنه يمكن من الآن الاستعلام على اللجنة الانتخابية التى سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:
 
1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"
2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"
3- البريد الالكتروني "elections@nea.gov.eg"
4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141
5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151
 
أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
 
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
 
وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.






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