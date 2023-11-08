اعترافات المتهم بسرقة سيارة ميكروباص فى الأميرية تقوده للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة سيارة ميكروباص فى منطقة الأميرية باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، مؤكدا تخصصه فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك"،وقام بمراقبة السيارة عقب ركنها وتأكد عدم وجود مالكها.

وقررت نيابة الأميرية، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح التحقيق، بتهمة سرقة ميكروباص من أمام إحدى العقارات فى منطقة الأميرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص"حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم، بمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك".

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.