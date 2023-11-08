اشغل نفسك.. طرق بسيطة للتخلص من الأفكار السلبية

كتبت مروة محمود الياس

الأفكار السلبية أحد أهم المشكلات التى يواجهها الكثير، ولا نستطيع التعامل معها، ولا يمكن لأغلبنا إيقافها عن التدفق داخل الرأس، والفكرة السلبية تنمو سريعا وتكبر وقد تسبب أعراضا نفسية غير جيدة لصاحبها.

يفسر لنا الدكتور عادل سلطان استشارى الأعصاب والطب النفسى في كلية طب قصر العينى هذه المشكلة، لافتا أن الفكرة السلبية تهاجم صاحبها ولا تستأذنه، كالتفكير بشكل تشاؤمى، والتفكير فى المستقبل بشكل محبط، والخوف من المجهول، والخوف غير المبرر من المرض أو الموت أو موقف من مواقف الحياة على سبيل المثال.

وهنا يوضح الدكتور عادل أهمية أن تسيطر على هذه الأفكار السلبية سريعا قبل أن تكبر، لأنها قد تقودك لأعراض نفسية مرضية خطيرة، كنوبة قلق، أو نوبة فزع وهلع، أو اكتئاب، أو نوبة غضب أو بكاء أو تقلب مزاجى وغيرها الكثير من الأعراض.



وقدم استشارى الطب النفسى حيلا بسيطة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا عند مهاجمة الأفكار السلبية لك، منها :

- اجبر نفسك على التخيل، وتخيل انك فى مكان محبب جدا لقلبك ومع أشخاص تفضلهم، وابدأ بتخيل المشهد بحديثه وتفاصيله واستغرق فيه.

-تحدث مع شخص مقرب منك شريطة أن يكون شخصا إيجابيا، وتحاور معه حوارا جيدا عن ذكريات مشتركة.

- لا تتركها تهاجمك وابدأ فورا فى القيام بمهام يومية مطلوبة منك.

-ارتد ملابسك واخرج للتنزه أو أداء المهام فى الحال أن أمكنك ذلك.

- اهتم بالانشغال بكتاب تقرأه، مسلسل لطيف تتابعه، حديث شيق مع تجمع الاصدقاء، الانخراط فى مهمة مؤجلة منذ فترة، اصلح شيئا فاسدا فى منزلك.

- فكر فى عدم منطقية الفكرة السلبية، ولا تستغرق فى نتائجها ولا تستسلم لها.

- واجه خوفك بشجاعة ولا تكترث بالنتيجة.

- اقتنع أن المستقبل ليس من شأنك والحاضر هو الذى يمكنك تغييره.

- ممارسة النشاط البدنى المنتظم يساعدك وبشدة على طرد الأفكار السلبية من حياتك.

- اهتم بتناول القليل من طعام محبب لك يعدل مزاجك، أو فاكهة محببة أو مشروب رائع.