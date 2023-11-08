إيطاليا: نسعى لتعزيز دور مجموعة السبع لتحقيق النمو والسلام فى العالم

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء، أن بلاده تسلمت من اليابان رئاسة مجموعة السبع .



وقال تاياني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "إن حكومة بلاده تسعى لتعزيز مجموعة السبع في عام 2024؛ لتجعل منها أداة للديمقراطيات من أجل النمو والسلام في العالم".



وأشار إلى أن التحديات الكبرى التي يواجهها الشرق الأوسط، أوكرانيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية والذكاء الاصطناعي، ستكون في مركز الرئاسة الإيطالية، لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.



وفي السياق، كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن إن حكومة بلاده أعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع اليابان.



وقال تاياني" أبلغت زملائي في وزارة الخارجية يوكو كاميكاوا والتجارة اليابانية ياسوتوشي نيشيمورا بذلك، وأعربت لهما عن ارتياحي لنجاح مجلس الأعمال المشترك والرغبة في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين".