إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور .. صور

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية ل محافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشارع اللبينى بحى الهرم يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحي الهرم بمعاينة موقع الشكوي وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافه المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

وفى حى بولاق الدكرور، تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيله للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم 1 بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة علي السلامة الإنشائية للعقار، وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.