اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور .. صور

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:35 م
إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور .. صور إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشارع اللبينى بحى الهرم يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع. 
 
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحي الهرم بمعاينة موقع الشكوي وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافه المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.
 
وفى حى بولاق الدكرور، تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيله للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم 1 بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة علي السلامة الإنشائية للعقار، وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.
 
إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور 1
إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور 

إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور 2
إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور 

إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور
إزالة مخالفات بناء بالهرم ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور
 






الجيزة

محافظة الجيزة

مخالفات البناء

عقار ايل للسقوط

ازالة عقارات ايلة للسقوط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة