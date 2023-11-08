إحالة قاتل خالته وزوجها فى العمرانية للمفتى لأبداء الرأى فى إعدامه

كتب أحمد إسماعيل

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق المتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بجسديهما فى العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغًا ماليًّا، لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية، أن المتهم "ر. ص"، 39 سنة، فى غضون الفترة من 6 مايو 2022 قتل المتهم عمدًا زوج خالته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التى أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا خالته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجنى عليهما محاولًا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية".

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.