إحالة أوراق عامل اختطف سيدة وعذبها واعتدى عليها بكفر الشيخ للمفتى

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ (الدائرة الأول، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومصطفى محمد درويش، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة حضوريًا، بإحالة أوراق عامل مدان بالتعدي على سيدة بعد خطفها بالإكراه، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة يوم 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك في أحداث القضية رقم 23544 لسنة 2023 جنح الرياض، والمقيدة برقم 2444 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار محمد سراج، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال"أحمد.ن.ع"، 24 عامًا عامل، ويقيم بعزبة أبوعيشة التابعة لمركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 25 يونيو 2023 بدائرة الرياض، خطف ربة منزل عشرينية وتم الاعتداء عليها، ووفق تفاصيل قرار إحالة المتهم أنه حال سير المجني عليها بطريق عام خطفها بالإكراه من خلال استقلاله دراجة نارية، وهددها بالأسلحة البيضاء "مطاوي وسكاكين"، واقتادها إلى مدينة بلطيم، واحتجزها في غرفة خشبية لعدة أيام، وعذبها بدنيًا بأن وثق قدميها بجنازير ورقبتها بحبل وأحدث إصابتها بمطوى، ووضع السجائر المشتعلة بجسدها.

ووجهت له تهمة خطف المجني عليها بالإكراه حال سيرها بالطريق العام بأن جذبها عنوة مهدد إياها بالأسلحة البيضاء "مطاوي وسكاكين"، وأبعدها عن المكان الذي خُطفت منه بأن اقتادها إلى مدينة بلطيم، كما وجه له تهمة إحراز أسلحة بيضاء "سكاكين ومطاوي"، وأداتين "حبل وجنزير" دون مسوغ قانوني.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان، وثق رجليها بجنزير ورقبتها بحبل، وأحدث إصابتها بالمطاوي حوزته، ووضع السجائر المشتعلة بجسدها، وتعدى عليها ضربًا.