إجراءات جديدة من وزارة التموين للحد من ارتفاع أسعار السكر .. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لتطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر فى الأسواق حيث طالبت الوزارة ، جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم بأن يعامل السـكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة .

وعقـب انتهـاء جلسـة التـداول بالبورصـة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطار الجهـات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات، كما قررت الوزارة قيـام قطاع الرقابـة والتوزيـع بإخطار المديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للموقـع الجغرافــي بأسمـاء شــركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا، وشركات الإنتاج التـي سـيتـم صـرف السـكر منهـا، وتقوم مـديريات التمـوين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم إنتـاج وصـرف السكر السائب لشـركات التعبئة علي ان يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

وتقوم المديريات التموينية بالإشراف التـام علـي عملية التعبئة، والتأكـد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف علـى عمليـة التوزيـع طبقـا للكشـوف الـتـي يـتـم تقـديمها مـن شـركة التعبئـة " سـواء كـان هـذه سلاسل اومنافذ بيع او شوادر او محلات داخل المحافظة او خارجها ، و في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها .

وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـي قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

وتقوم شركات الإنتاج إعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها . والتزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023