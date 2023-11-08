أوكرانيا: صد 14 هجومًا روسيًا فى قطاع أفديفكا بإقليم دونيتسك

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، "أن الجيش الروسي يواصل في اتجاه أفدييفكا محاولاته لتطويق البلدة فيما يحافظ محاربونا على دفاعهم بقوة ويلحقون بالعدو خسائر كبيرة. وعلى وجه الخصوص، صدت قوات الدفاع 14 هجومًا للعدو بالقرب من ستيبوف وأفديفكا وتونينكي وبيرفومايسكي في إقليم دونيتسك.

وأضاف البيان أن نحو خمسة وأربعون اشتباكًا قتاليًا وقعوا على الجبهة خلال يوم أمس فيما شن الروس ست ضربات صاروخية و50 غارة جوية وفتحوا النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 64 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية.

وتابع أنه في أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمبنى سكني والبنية التحتية للموانئ والسيارات، وغيرها من البنية التحتية المدنية في حين تأثرت أكثر من 80 بلدة بضربات المدفعية الروسية في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.

كما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة سومي الأوكرانية، أن القوات الروسية هاجمت الساعات الماضية المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي 26 مرة.

وذكرت الإدارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اليوم الماضي، قصف الروس المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي 26 مرة وأنه تم تسجيل إجمالي 108 انفجارات.

وأثرت الهجمات الروسية على مجتمعات مثل بيلوبيليا، وكراسنوبيليا، ويوناكيفكا، وفيليكا بيساريفكا، وسيريدينا بودا.