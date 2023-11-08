أوكرانيا: صاروخ روسى يضرب سفينة مدنية فى البحر الأسود

وأفاد جهاز الأمن الروسي اليوم الأربعاء، بأن المعتقل استخدم معلومات كاذبة ؛ بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية ووعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية وكتيبة (آزوف) الإرهابية المحظورة في روسيا .. مشيرا إلى أنه تم فتح قضية جنائية ضده بموجب مادة الخيانة العظمى.

وعلى صعيد متصل .. أعلن حاكم مقاطعة (خيرسون) فلاديمير سالدو اليوم إسقاط 3 صواريخ أوكرانية فوق منطقة جينيتشيسكي بالمقاطعة، وسقوط شظايا الصواريخ خارج مناطق مأهولة.

وقال سالدو، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم): "إن القوات الأوكرانية تشن هجوما صاروخيا على الجنوب الروسي".. لافتا إلى أن "أجهزة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ أوكرانية فوق منطقة جينيتشيسكي وسقطت بقاياها خارج المناطق المأهولة بالسكان"..مضيفا : أن المدفعية الروسية في المقاطعة لا تزال في حالة استعداد قتالي كامل.

وفي كييف.. أعلن إيهور موروز القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة دونيتسك اليوم مقتل ثلاثة مدنيين في قصف روسي لمنطقة (دونيتسك) الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مورزو - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إنه في 7 نوفمبر قتل الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك - في بهاتير"..مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب، قتل الجيش الروسى ما لا يقل عن 1762 مدنيا في المنطقة وأصاب ما لا يقل عن 4290 آخرين..لافتا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.