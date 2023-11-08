أكسيوس: بايدن حث نتانياهو على وقف القتال في غزة 3 أيام

قال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن وقف القتال لثلاثة أيام قد يساعد في إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.
وذكر "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.
وأعلن نتانياهو في وقت سابق يوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع "الفصائل الفلسطينية"، ولن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر بدون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى مقاتلي الحركة.
وأكد نتانياهو في كلمة متلفزة أنه "لن يسمح بدخول الوقود ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا"، وفقما نقلت "فرانس برس".
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