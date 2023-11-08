أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تعلن مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والاستعلام عن اللجان

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

اعرف لجنتك الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بـ 5 طرق

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، 5 وسائل للاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وقالت الهيئة أنه يمكن من الآن الاستعلام على اللجنة الانتخابية التى سيتم الادلاء فيها بالصوت من خلال 5 وسائل يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"

3- البريد الالكتروني "elections@nea.gov.eg"

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

السفيرة هيرو مصطفى جارج تؤدى اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر

أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر.

وسوف تتولى السفيرة هيرو مصطفى جارج مهامها في السفارة "خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

أعلنت ذلك السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء عبر حسابها على منصة "أكس".

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تصل لحد الضباب حتى نهاية الأسبوع

رغم الاستقرار فى الأحوال الجوية الذى تشهده البلاد فى هذه الأيام تظهر الشبورة المائية الكثيفة غلى الطرق لتصبح هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس خلال هذه الأيام والتى قد تصل إلى الضباب أحيانا .

وكشفت خريطة الظواهر الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حتى نهاية الأسبوع ، شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ، كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

البيت الأبيض يحذر إسرائيل بشأن خطط ما بعد الحرب فى غزة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن خطط إسرائيل الأمنية بشأن قطاع غزة تثير مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعارضة مسئولي الإدارة الأمريكية بعد ان قالت إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة لفترة غير محددة بمجرد انتهاء حربها مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التأكيد على معارضتهم لإعادة احتلال القطاع.

ووفقا للتقرير أثارت الخطة التي أعلنها مسئولين إسرائيليين لما فيهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، مخاوف إدارة بايدن بعد أن قالت تل أبيب أنها ستحتفظ بالسيطرة العسكرية على غزة إلا أنها ليس لديها أى نية لتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الحياة المدنية.

وقال جون كيرب متحدث البيت الأبيض لشئون الأمن القومي: "نجرى مناقشات نشطة مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن الشكل الذى ستبدو عليه غزة بعد الصراع .. الرئيس بايدن متمسك بموقفه بأن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية ليس هو الشيء الصحيح الذى ينبغي عمله".

وزارة الصحة تكشف تفاصيل تحديث برتوكولات علاجية لــ 3 أمراض مزمنة

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديث برتوكولات علاج مرض التصلب المتعدد حيث شمل مجموعة من الأدوية الجديدة وإدراج وتكويد عقار موجة وبديل حيوي جديد، كما تم تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية، لمرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصري (NMO) إلى جانب إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسي، وإدراج إدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية وإدخال الأدوية البيولوجية المختلفة، ضمن منظومة على نفقة الدولة، وذلك لعلاج (التيبس المناعي، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي، والصدفية، والالتهاب المناعي للغدد العرقية).

الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف إسرائيلى عنيف قرب مستشفى القدس فى غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف قرب مستشفى القدس فى قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن "إكسترا نيوز".

كان الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قال إن أولويتنا هي الوقف الفوري والكامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه في إطار تحركنا السياسي يشمل الرفض التام للتهجير القسرى وضرورة تطبيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية، داعيا إلى بدء إجراءات واضحة تدعم الموقف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

تشييع جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على إلى مثواه الأخير من مسجد النور

شيع، منذ قليل، جثمان والدة الفنانة سلوى محمد على إلى مثواها الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد النور بالعباسية، وبحضور عدد من الفنانين منهم المخرجة هالة خليل، والفنانة منال محيى الدين، والفنانة بسمة، والفنانة أميرة فتحى، والدكتور أشرف زكى، والفنان سيد رجب، والمنتج محمد العدل، وعدد من الأصدقاء والأقارب.

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".