11 هدفا لمؤتمر جامعة القاهرة لتوطين الصناعة بكلية طب الأسنان

تطلق جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة المؤتمر الأول لتوطين الصناعة المحلية بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة بالشيخ زايد يوم السبت المقبل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وذلك تماشياً مع التوجه العام وحرص الدولة المصرية فى الاعتماد على العقول المصرية الشابة والجهود المبذولة فى هذا الشأن ، وتعزيز فكرة اكتفاء مصر ذاتياً والاعتماد على المنتج المحلى عالى الجودة فيما يخص الاجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات بما يتماشى مع سياسة الدولة الاقتصادية وتوجه الدولة نحو توطين الصناعة المصرية للمساهمة في بناء مصر الحديثة .

وتدور أهداف المؤتمر

1- تفعيل دور الجامعات المصريه كجهه بحثيه وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية .

2- خلق ملتقى علمي صناعي تجارى يساعد على تبني حقيقي وواقعي للأفكار ممثل في الجامعات كجهة علمية والمصانع والمستثمرين كجهه صناعية إنتاجية والشركات كجهه تجارية تسويقية.

3- توفير فرص حقيقية لطرح الأفكار وتبنيها من قبل ذوي الخبرات وصناع القرار.

4- تشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمى إلى منتج حقيقى يخدم المجتمع.

5- اكتشاف الفجوات الاستيرادية التي يمكن سدها من خلال دعوة ومناقشة الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية غير المحلية الصنع.

6- وضع مصر على الخريطة الدولية لصناعة مستلزمات طب الاسنان دقيقة الصنع وعالية الجودة .

7- اتخاذ خطوات نحو توفير اجهزة ومستلزمات طبية محلية الصنع فالسوق المصري باسعار مناسبة مما يساعد علي القضاء علي بعض من معوقات القطاع الطبي وعلاج المرضي .

8- دعم عادل لمختلف الجهات لخلق مناخ تنافسي مثمر بين المنتجات محلية الصنع والوصول بها لجودة عالمية تعزز تصديرها للخارج.

9- فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى والتوسع فى الشرق الأوسط والقارة الافريقية.

10- تخفيض حجم الواردات وتقليل الضغط على العملة الاجنبية .

11- توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري .