وصول القضاة الجدد لحلف اليمين القانونية بمجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

وصل منذ قليل 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.