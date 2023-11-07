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وصول القضاة الجدد لحلف اليمين القانونية بمجلس الدولة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:28 م
وصول القضاة الجدد لحلف اليمين القانونية بمجلس الدولة المندوبون المساعدون الجدد
كتب أحمد عبد الهادى

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وصل منذ قليل 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عدد جديد من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة. 
 
وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية تحديد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
 
المندوبين المساعدين الجدد (1)
المندوبين المساعدين الجدد (1)

المندوبين المساعدين الجدد (2)
المندوبين المساعدين الجدد (2)

 







مجلس الدولة

حلف اليمين القانونية

رئيس مجلس الدولة

المندوبين المساعدين الجدد




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