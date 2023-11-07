اليوم السابع
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وزير النقل: المواطن سيركب وسائل النقل التابعة للوزارة بتذكرة واحدة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:34 م
وزير النقل: المواطن سيركب وسائل النقل التابعة للوزارة بتذكرة واحدة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لاستكمال إصدار التذكرة الموحدة وأن يكون المصريين مشاركين أكثر في الإجراءات، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
 
وأضاف وزير النقل، أن التذكرة الموحدة ستمكن المواطن أن يركب القطار من أسوان، ويصل للقاهرة ويركب المترو الخط الثالث ثم القطار الخفيف من محطة عدلي منصور أو ركوب الاوتوبيس الترددي علي الدائري او اى وسيلة تابعة للوزارة بنفس التذكرة مثل جميع الدول المتقدمه في العالم.
 
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمكن المواطن من حجز وسائل المواصلات بالمحمول أو فوري أو منافذ البريد وغيرها من وسايل متنوعة.
 






النقل

التذكرة الموحدة

وسائل النقل



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