وزير الرى: تدبير 138 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة 153 مشروعا خدميا

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .

واستعرض سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياه كريمة بأطوال إجمالية 5733 كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 4138 كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1595 كيلومتر .

ووجه سويلم بقيام أجهزة الوزارة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تأهيل الترع قبل 31 ديسمبر 2023 ، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكيد علي الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ .

قال سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 2019 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وأضاف أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث ساهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة ، كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .

الجدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

كما قامت الوزارة بتدبير 138 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 250 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة 153 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).