وزير التنمية المحلية: نستهدف تنظيم 175 دورة تدريبية بمركز سقارة خلال العام الحالى

كتب محمود حسين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي يوليه لقطاع التدريب والتأهيل لجميع الكوادر المحلية في الوزارة وجميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الوزارة في مجال التدريب والتأهيل، لافتاً إلى أن هذا الجهد يأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وسعي الحكومة بكافه وزاراتها نحو تحسين الخدمات المقدمه للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل استراتيجيه مصر 2030 ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والاصلاح الاداري وهو دور اصيل مكلفه به الوزارة في المحليات وتقوم علي تنفيذه علي افضل وجه مع باقي الشركاء.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عملية تطوير الإدارة المحلية تعد من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً وجذريا في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وتطوير دورات العمل والقائمين عليها وهنا يظهر أهميه العنصر البشري في التطوير.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه فى ضوء الدور المنوط به الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنميه قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثاني في المحليات لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والاصلاح الاداري بالمحافظات، لافتاً إلى حصول مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبى الرئيسى للوزارة على شهادة الجودة في مجال المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018 .

كما استعرض وزير التنمية المحلية جهود مركز التدريب بسقارة خلال العام المالى الماضى 2022 – 2023 حيث تم تنظيم 162 دورة تدريبية بحوالي 6395 متدرب وذلك على مدار 188 أسبوع و924 يوما وبلغ إجمالي عدد الدورات المستحدثة حوالى 74 دورة ، كما عرض الوزير ما سيتم تنفيذه خلال العام المالى الحالي حيث يبلغ إجمالي عدد الدورات : 175 دورة وإجمالي عدد المتدربين : 6489 متدرب وعدد الأسابيع التدريبية 201 أسبوع وإجمالي عدد الأيام التدريبية 1008 يوم وإجمالي عدد الدورات المستحدثة حوالى 64 دورة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة من التدريب هو تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحه بالمحليات ونشرها واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات وتوحيد المفاهيم والعمليات والاجراءات التنفيذية المطبقة لقوانين المتعلقه بالمحليات وتحقيق أهداف الدولة والمجالس النيابية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة رضاه عن المحليات ومسايرة التقدم العصري والتكنولوجي وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء وتطوير أداء المحافظات وكياناتها التنظيمية وإعادة هندسه وتوحيد دورات العمل بالمحافظات وكذا المساهمة فى تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة) وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية (تطوير الأداء الوظيفى) وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والإشرافية (تطوير الأداء الفردى) وبناء صف ثانى من القادة مؤهل وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقوية العلاقة معها ودعمها بالمدربين.