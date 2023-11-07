وزير الاتصالات يفتتح مبنى منطقة بريد القليوبية ومكتب بريد "بنها البلد" بعد تطويره

كتبت هبة السيد

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبنى منطقة بريد القليوبية، ومكتب بريد "بنها البلد" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين، وذلك بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رافقهم فى الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

هذا ويقدم مكتب بريد بنها البلد جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى. والمكتب مزود بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وعدد 2 ماكينات صراف آلى ATM.

فيما يضم مبنى منطقة بريد القليوبية كافة العاملين الإداريين بالمنطقة ومركز التدريب الرئيسى لقطاع مناطق بريد وسط الدلتا، والخزينة الاستراتيجية التى تقوم بتغذية مكاتب البريد بالنقدية اللازمة لمواجهة احتياجات العملاء بالإضافة للمحافظات المجاورة ويضم أيضا مكتب بريد بنها كما تم تجميع كافة الوحدات الإدارية التى يحتاجها العميل فى مكان واحد سواء للاستفسار أو إنهاء أى استعلام أو استخراج شهادة إدارية لأى مادة بريدية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن افتتاحات مكاتب بريد القليوبية تأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية والتى تشمل افتتاح مكاتب بريد جديدة وتطوير ونمذجة المكاتب الحالية بالاعتماد على أحدث الانظمة والحلول التكنولوجية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر، مشيرًا إلى ان عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد القليوبية 212 مكتب بريد تتضمن 20 مكتب بريد تقع ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل؛ بالإضافة إلى عدد 8 مجمعات خدمات إلى جانب 2 كشك بريدى وسيارة بريد متنقلة يتم استخدامها خلال فترات الذروة لاسيما اثناء فترة صرف المعاشات.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة بنها؛ بحضور النائب أحمد بدوى، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.

ومن المقرر التشغيل التجريبى لمركز ابداع مصر الرقمية القليوبية فى ديسمبر المقبل. ويستهدف المركز تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ حيث يأتى انشاء المركز فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجى وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات التكنولوجية المختلفة.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت واللواء عبدالحميد الهجان لقاءا موسعا مع طلاب جامعة بنها بقاعة تحيا مصر بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها؛ حيث ألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة تناول خلالها جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على العمل الحر، موضحا خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى المحافظات والتى يتم من خلالها توفير برامج لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإطلاع الشباب على المستحدثات التكنولوجية من خلال الخبراء المهنيين أو الخبراء فى ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إتاحة التدريب واثراء مهارات الشباب لتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل العالمى.

وفى إطار متابعة تفعيل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة فى منظومة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية؛ شهد الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان بث حى لجلسة تشخيص عن بُعد فى مستشفى حميات بنها، بحضور النائب أحمد بدوى. وكان فى استقبالهم المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية.

وخلال الجلسة دار حوار بين الدكتور عمرو طلعت والسادة الأطباء من مقدمى الخدمة، والمسؤولين عن تشغيل الوحدة حول سير العمل بمنظومة التشخيص عن بُعد، حتى يتم تشخيص حالة المريض وتلقى العلاج اللازم.

ويتم تنفيذ منظومة التشخيص عن بُعد بالشراكة بين كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي؛ حيث تستهدف دعم المنظومة الصحية بالحلول التكنولوجية لتقديم خدماتها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وسرعة، وتحقيق أقصى استثمار للموارد المتاحة، من أجل تيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الكفاءة، مع ضمان وصول هذه الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم حاليا التشغيل الفعلى لعدد 6 وحدات للتشخيص عن بُعد فى محافظة القليوبية بكل من مستشفى بنها الجامعي، الذى استطاع أطباؤه واستشاريوه تقديم 4000 استشارة طبية للمستفيدين من منظومة التشخيص عن بُعد، بالإضافة إلى استمرار عمل وحدات التشخيص عن بُعد فى كل من مستشفيات: حميات بنها، وشبين القناطر، والصدر بالمرج، وقها، وبهتيم المركزي، والتى استفاد منها أكثر من 1700 حالة مرضية تمت مناظرتها بمحافظة القليوبية.

كما قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان بزيارة مركز مبيعات سنترال بنها 2، بحضور النائب أحمد بدوى؛ حيث كان فى استقبالهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من نواب وقيادات الشركة.

ويقدم المركز خدمات الاتصالات المتكاملة للعملاء بداية من تعاقدات التليفون الأرضي، وخدمات البيانات، والمحمول، وخدمات التضامن والتكافل، وخطوط طلاب المدارس، والمحافظ الإلكترونية، ودوائر المعلومات، وخطوط الربط، والأرقام المختصرة، وتبلغ عدد الخطوط الأرضية بسنترال بنها 2 نحو 38298 خط ارضى.

وقام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة محافظة القليوبية؛ حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة، كما قام الدكتور عمرو طلعت بافتتاح مكتب بريد ترسا بعد تطويره، وتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة بقريتى طحانوب وكفر شبين ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك تفقد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وأعمال التطوير التكنولوجى فى مدرستى النور للمكفوفين والتربية الفكرية.