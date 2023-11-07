وزير الاتصالات: تكنولوجيا المعلومات أعلى قطاعات الدولة نموا بالسنوات الـ6 الماضية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تطورا رهيبا يوميا، حيث إن هذا القطاع أصبح قاسم مشترك في كل القطاعات والصناعات، فهو مجال ذو أهمية كبري في كل القطاعات.





وأشار الوزير، خلال تفقده مدرسة we، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلي قطاعات الدولة نموا خلال السنوات الـ6 الماضية، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى الاهتمام الكبير بالقطاع من قبل الدولة المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة لطلاب مدرسة we بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حث خلالها علي التعلم وضرورة اكتساب الخبرات، حيث إن القطاع يتطور يوما عن يوم، فهو لا يقتصر علي فترة الدراسة فقط بالمدرسة أو التعليم العالي، بل يظل ملازم للإنسان طوال فترة حياته، حتي يتحكم في نوعية الوظيفة الخاصة بكل شخص، و"دائما فخور بيكم وإن شاء الله في تطور تام".



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